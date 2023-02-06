https://news.day.az/politics/1535463.html Особое внимание следует уделять уточнению списков избирателей в Нахчыване - Мазахир Панахов
Особое внимание следует уделять уточнению списков избирателей в Нахчыване - Мазахир Панахов
Особое внимание следует уделять уточнению списков избирателей в Нахчыване.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Он отметил, что многие граждане хотят вернуться в Нахчыван.
"Вы должны уделить им особое внимание. Необходимо обратить внимание на то, чтобы эти граждане были зарегистрированы по списку",- сказал Панахов.
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