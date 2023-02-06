Особое внимание следует уделять уточнению списков избирателей в Нахчыване.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что многие граждане хотят вернуться в Нахчыван.

"Вы должны уделить им особое внимание. Необходимо обратить внимание на то, чтобы эти граждане были зарегистрированы по списку",- сказал Панахов.