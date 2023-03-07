https://news.day.az/politics/1544425.html Армяне в Карабахе заблокировали въезд в штаб российских миротворцев - ВИДЕО
Армяне в Карабахе заблокировали въезд в штаб российских миротворцев - ВИДЕО
Армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе Азербайджана, заблокировали въезд в штаб российских миротворцев.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространено в соцсетях.
Провоцируя российских военнослужащих на конфликт, они требуют от них "выполнения своих обязанностей", на что один из миротворцев отвечает, что они каждый день привозят им продукты.
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