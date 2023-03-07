Армяне в Карабахе заблокировали въезд в штаб российских миротворцев

Армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе Азербайджана, заблокировали въезд в штаб российских миротворцев.

Как передает Day.Az, соответствующее видео распространено в соцсетях.

Провоцируя российских военнослужащих на конфликт, они требуют от них "выполнения своих обязанностей", на что один из миротворцев отвечает, что они каждый день привозят им продукты.