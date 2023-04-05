https://news.day.az/politics/1552602.html Посол Великобритании и омбудсмен Азербайджана обсудили сотрудничество
Посол Великобритании и омбудсмен Азербайджана обсудили сотрудничество
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд встретился с Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой.
Как передает Day.Az, публикацией об этом дипломат поделился в Твиттер.
"Мы встретились с омбудсменом Сабиной Алиевой и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. На встрече у нас также была возможность обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества", - отметил посол.
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