Посол Великобритании и омбудсмен Азербайджана обсудили сотрудничество

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд встретился с Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой.

Как передает Day.Az, публикацией об этом дипломат поделился в Твиттер.

"Мы встретились с омбудсменом Сабиной Алиевой и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. На встрече у нас также была возможность обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества", - отметил посол.