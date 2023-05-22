Литва является сторонником развития партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 мая Президент Литвы Гитанас Науседа в совместном заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вильнюсе.

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