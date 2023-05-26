Трехсторонняя встреча в Москве является важным шагом вперед в плане открытия коммуникаций

Прошло два с половиной года спустя окончания Второй карабахской войны, по итогам которой Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции на условиях Азербайджана. Армения взяла на себя обязательство освободить Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы, вывести незаконные вооруженные формирования с Карабаха, открыть Зангезурский коридор и другие коммуникации. Однако из перечисленного Ереван пока выполнил только первый пункт и старался тянуть время касаемо остальных. Трехсторонняя встреча в Москве между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном является важным шагом вперед в плане открытия коммуникаций, что важно с точки зрения интересов нашего региона.

Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, правительство Армении рано или поздно придет к тому, что подписание мирного договора является неизбежным.

"В Баку заявляли, что мирный договор будет подписан только на базе пяти базовых принципов. Которые, к слову говоря, полностью соответствуют принципам международного права. Медлить с мирным договором невыгодно в первую очередь самой Армении. Несколько дней назад Пашинян в своем заявлении признал территориальную целостность Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км. Однако пока мы не видим конкретных действий со стороны правительства Армении в этом направлении. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве Пашинян вновь продемонстрировал неконструктивное поведение, что говорит о желании армянской стороны продолжать тянуть резину", - отметил он.

Российский политолог заявил, что Азербайджан имеет тесные отношения со странами-членами Евразийского экономического союза в двустороннем формате, за исключением Армении.

"Хотя Азербайджан и не является членом ЕАЭС, Азербайджан имеет хорошие отношения с членами организации-Россией, Казахстаном, Беларусью и Кыргызстаном. Торговый оборот Азербайджана со странами ЕАЭС составляет около 5 миллиардов долларов. Азербайджан является самодостаточной страной со стабильной экономикой и не нуждается ни в какой поддержке из-за рубежа. Это позволяет Баку проводить независимую внешнюю политику", - подчеркнул военный эксперт.

Азербайджан, продолжил главред журнала "Национальная оборона", является активным участником международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

"Проходящие через территорию Азербайджана эти коридоры выгодны для перевозки грузов как с точки зрения расстояния, так и экономии времени. Открытие Зангезурского коридора стало бы драйвером повышения региональной связности, увеличило бы транзитный потенциал стран региона и открыло бы новые возможности в сфере транспорта", - заключил Игорь Коротченко.