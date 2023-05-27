https://news.day.az/politics/1568049.html В Азербайджане возбуждено уголовное дело против армянских диверсантов
В Азербайджане возбуждено уголовное дело против армянских диверсантов
В Азербайджане возбуждено уголовное дело против армянских диверсантов.
Как сообщает в субботу Day.Az, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики и Государственная пограничная служба распространили по этому поводу совместное заявление.
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