В Азербайджане возбуждено уголовное дело против армянских диверсантов.

Как сообщает в субботу Day.Az, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики и Государственная пограничная служба распространили по этому поводу совместное заявление.

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