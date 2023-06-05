Армян с проблемами со здоровьем перевезли из Ханкенди в Армению

Армянских жителей Карабаха с проблемами со здоровьем перевезли через ППП в Лачине из Ханкенди в Армению.

Как сообщает в понедельник Day.Az, машины скорой помощи, в которых находились армянские жители Карабаха, у которых возникли проблемы со здоровьем, беспрепятственно проехали через ППП Лачин в Армению.

Следует отметить, что армянские жители Карабаха могут в любое время суток беспрепятственно пользоваться ППП, установленным Государственной пограничной службой Азербайджана в начале Лачинской дороги, созданы все условия для их беспрепятственного прохождения через ППП.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики на суверенных территориях страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.