https://news.day.az/politics/1571462.html Иран полностью утратил свое влияние за рубежом и внутри страны - руководитель Тебризского института
Иран полностью утратил свое влияние за рубежом и внутри страны - руководитель Тебризского института
Баланс сил в мире меняется, и Ирану нет места в этих изменениях.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал руководитель Тебризского института исследований (TEBAREN) Мамедрза Хейат в ходе "круглого стола" на тему "Вопрос Южного Азербайджана в региональной и международной плоскости" в Баку.
"Сегодня Иран находится в изоляции, полностью утратил свое влияние за рубежом и внутри страны", - сказал он.
Хейат отметил наличие проблем между Ираном и многими другими странами.
"Сегодня между Азербайджаном и Ираном существуют серьезные проблемы. Иран знает, что баланс сил в мире меняется, и ему нет места в этих изменениях", - сказал он.
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