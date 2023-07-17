Джейхун Байрамов прокомментировал заявление МИД России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с новоназначенным послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаилом Евдокимовым прокомментировал заявление МИД России от 15 июля 2023 года о трехстороннем заявлении и мирном процессе.

Как передает Day.Az, министр отметил, что вопрос "прав и безопасности" армянских жителей, упомянутый МИД РФ, будет решаться в рамках национального законодательства Азербайджана, и с этой целью был инициирован диалог с армянскими жителями.

В ходе встречи также была подчеркнута важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания.