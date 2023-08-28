Варданян втянул "принца" Лихтентшейна в аферу вокруг "воздушного коридора"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Пытающийся остаться в повестке дня, бесполезный Рубен Варданян придумал новую аферу и думает, что ему удастся ее провести, а Азербайджан будет сидеть сложа руки.

В своей телеграм-канализации беглый миллиардер заявил, принц Михаэль Лихтенштейнский выразил готовность возглавить воздушный конвой гуманитарной помощи в "блокированный" Карабах. Его наглое высочество, по словам Рубика, даже будет находиться в самолёте, перевозящем гуманитарную помощь.

"Наш партнёр в гуманитарной сфере - швейцарская компания Impact Investing Solutions - уже опубликовала на сайте пресс-релиз, в котором говорится: "Вместе с Его Светлостью Принцем Михаэлем Лихтенштейнским и другими мировыми лидерами, нынешними и бывшими руководителями государств, готовы доставить по воздушному мосту товары жизненной необходимости в Нагорный Карабах, где 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей уже больше восьми месяцев лишены питания и медикаментов", - пишет радостно Рубик, думая, что одержал какую-то победу.

Он также напомнил, что с призывом о незамедлительной организации международной гуманитарной авиаперевозки ещё в декабре выступили члены гуманитарной инициативы "Аврора" (Варданян является одним из ее учредителей) и лидеры международного гуманитарного сообщества.

Во-первых, стоит отметить, что не существует никакого "Нагорного Карабаха", "арцаха" и тп, есть лишь Карабахский экономический регион, который является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Кроме того, учитывая, что в Баку намерены помочь армянскому меньшинству в Карабахе реинтегрироваться в азербайджанское общество, мы знаем, сколько человек на самом деле проживает в этом регионе, находящемся в ЗВО РМК. Цифра там далеко не 120 тысяч, как это пытаются представить сепаратисты, а в разы меньше. К тому же миф о всяких "голодовках" и "гуманитарных кризисах" был саморазрушен самими же армянами, которые по сей день выставляют в соцсетях свои тусовки, обеды, гулянки и прочее.

Во-вторых, своими выдуманными сказками Рубик пытается показать, что умеет решать проблемы, вырисовывает картины а-ля "международные актора готовы оказать любую поддержку" и т.д. Хотя, реальность показала, что с его прибытием в Карабах жизнь у армян стала лишь хуже. Собственно поэтому его и погнали с кресла т.н. "госминистра". Гороховый шут забыл упомянуть, что "Аврова" ничто иное как инициатива, созданная для его самопиара. Не зря в Армении Рубика называют "интеллигентным грабителем отечества". И все, кто связан с этой организацией - его бизнес-партнеры, благодаря которым он и заработал свои миллионы. Поэтому некоторые подробности миллиардеришка ловко опускает.

В частности, Impact Investing Solutions упомянута не зря. Ее соучредитель - Джулия Баландина-Жакье, поддерживает тесные связи с Варданяном и является послом доброй воли "Авровы". Учитыва то, что некогда в интервью российским СМИ Рубик признался, что является "не самым удачливым инвестором", его связь с такой компанией неслучайна. То, есть, без выгоды, беглый миллиардер никогда палец о палец не ударит. Все, что ни делается, - часть попыток Варданяна забраться на политический олимп в Ереване. А все обещания, данные людям по пути, - лишь инструмент для достижения этой цели. Выполнить он их не собирается. Да и не сможет, даже если захочет, потому как Азербайджан молча смотреть на провокации не намерен.

Что же до Михаила, которого называют "принцем" огрызка под названием Лихтенштейн, то он связан с российским бизнесом, где успешно орудовал Варданян. В 2010 году стало известно, что Михаил является совладельцем петербургского Балтинвестбанка и является единственным бенефициаром компании, контролируя почти 20% банка.

Информации об этом "принце" в открытых источниках очень мало, но точно известно, что он не входит в число близких родственников семьи правящего принца Ганса Адама II. О Михаэле фон Лихтенштейне известно лишь то, что он возглавляет холдинг "Геополитическая разведка" и аналитический центр "Европейский центр Австрийского экономического фонда". А, как известно, Рубик часто пользуется лихтенштейнскими офшорами. А зарегистрированные в Лихтенштейне компании заработали сотни миллионов долларов за счет добычи золота и меди на месторождении Гызылбулаг (Кяльбаджар).

Все связи, которые Варданян представляет будто ли не всем миром осведомленным, тут понятны. Но так называемый "принц" и беглый миллиардер забывают одну простую истину - воздушное пространство Азербайджана для преступников закрыто и никто не сможет прилететь в нашу страну без разрешения властей Азербайджана. Если такая попытка состоится, то самолет станет законной целью для военных. Если Рубик надеется на то, что никто не осмелится ничего сделать самолету, то он ошибается. К тому же есть еще один вариант - за несколько минут аэропорт Ходжалы может быть разрушен еще до его приземления. Очередная афера Варданяна по созданию "воздушного коридора" в Карабах обречена на провал, как и все его предыдущие планы.