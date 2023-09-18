https://news.day.az/politics/1598949.html Для аккредитованных в Азербайджане дипломатов проведен брифинг по текущей ситуации в регионе
Для аккредитованных в Азербайджане дипломатов проведен брифинг по текущей ситуации в регионе
18 сентября 2023 года в министерстве иностранных дел Азербайджана с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, представителя Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева состоялся брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, передает Day.Az.
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