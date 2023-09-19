Агдам и Лачин: только вместе – на заметку армянам и Красному Кресту

Автор: Лейла Таривердиева

В Ханкенди привезли турецкие подгузники.

Это очень емкая фраза. Только вслушайтесь: в Ханкенди привезли турецкие подгузники... Так и хочется поставить на этом точку, потому что эти четыре слова очень красочно описывают ситуацию и позволяют представить, что сейчас должно твориться в умах озабоченной своим величием части армянского населения Карабаха. По Сети гуляет фото - раскрытый грузовик, заваленный упаковками с подгузниками Predo турецкого производства. Одна упаковка демонстративно выставлена "лицом" к камере, чтобы армяне видели, что замыслил коварный враг. А у края - профиль армянина в военной форме, уныло взирающего на прибывший товар и, видимо, размышляющего - разгружать или не разгружать?

Да, в Ханкенди привезли турецкие подгузники, и сепаратисты со всей серьезностью заняты обсуждением их участи. В принципе это было вполне ожидаемо, потому что прибытие груза через Агдам не могло остаться без последствий. Не сомневаемся, что вся зона РМК напряженно замерла в ожидании разоблачения козней врага. Так вот для чего нужна была дорога через Агдам - чтобы заставить армянских детей какать в турецкие подгузники?!

Если кто-то думает, что это шутка, он ошибается. Судьба турецких "памперсом" стала в армянском сегменте соцсетей темой номер один. Обманули! - это в адрес российской стороны, которая якобы обещала, что в фуре не будет продукции турецкого и азербайджанского производства. Только причем тут Россия? Груз доставлен бакинским офисом МККК, который, наконец, вспомнил о своих обязанностях. Там, конечно, очень старались, чтобы в грузовик не затесалось что-нибудь с маркировкой Made in Azerbaijan, но о турецком компромате вряд ли подумали. Почему? Потому что сама Армения завалена товарами турецкого производства, и именно эта продукция в прежние времена массово доставлялась в зону оккупации. То есть раньше сепаратисты, пардон, жрали и испражнялись, не вчитываясь в этикетки. И вдруг турецкие подгузники превратились в мины замедленного действия?

Интересным постом отметился бывший "министр иностранных дел" Додик Бабаян. Он написал в соцсетях, что "в Барде стояла машина МККК. Машина была загружена швейцарскими, испанскими, российскими товарами, в основном предметы гигиены и лекарства. Была достигнута договоренность пропустить эту машину через Агдам - водитель не азербайджанец, машина не азербайджанская, номера не азербайджанские, товары не азербайджанские... Наш народ гордый, поэтому мы не принимаем никаких товаров азербайджанского производства".

Невольно вспомнился тост из известной комедии. Тот самый, про маленькую, но гордую птичку, которая в конечном итоге рухнула на самое дно самого глубокого ущелья. Не сомневаемся, что как и каждый народ, армянский тоже обладает в той или иной мере национальной гордостью, но почему-то очень успешно это скрывает. Все, что творили армяне с начала карабахского конфликта, было настоящим бесчестием, клеймом для армянской нации. Возможно, тогда это старались не замечать, но последнее шоу с "блокадой" стало уже публичным позором. Благодаря самой же армянской стороне. Почти год бесконечного нытья, слез и истерик, чтобы в конечном итоге блеф стал виден всем. Плохо отыграли свои партии практически все занятые в постановке. Сегодняшнее безобразие, устроенное вокруг турецких подгузников, наложило еще один жирный мазок на этот портрет. И это еще не все. Сепаратисты объявили, что проведут экспертизу доставленных товаров и то, что не подходит их стандартам, будет уничтожено...

Итак, турецкие "памперсы" уже в Ханкенди. Как ими распорядится тамошний Красный Крест и соответствуют ли они "стандартам" сепаратистов, будет видно. Ждем результатов "экспертизы" с большим интересом. Но есть и другие нюансы, на которые стоит обратить внимание. Пока домохозяйки бунтуют против турецких средств гигиены, армянская пропаганда спешно ищет оправдания, которые бы прикрыли тот факт, что Ханкенди и Ереван заставили прогнуться и согласиться на требование Баку об открытии движения по Агдамской дороге. Сепаратисты пытаются создать у армян и сторонних наблюдателей представление, что вчерашнее событие следует записать им в зачет. Мол, они разрешили проезд со стороны Агдама только на своих условиях - чтобы груз был только иностранный, чтобы машина была иностранная, номера иностранные, внутри иностранцы и так далее. И эти условия, как утверждает армянская сторона, были с покорностью выполнены. Кроме того, говорят они, Баку может не надеяться, что рейсы по Агдамской дороге будут регулярными - транспорт отсюда армяне будут пропускать по своему усмотрению и тогда, когда у них будет настроение. В этот раз им нужна была фура с мукой, которая проехала по Лачинской дороге, поэтому в качестве шага доброй воли они убрали бетонные блоки в Аскеране. Одним словом, условия диктует Ханкенди...

Начнем с того, что еще тогда, когда две фуры с мукой от Азербайджанского общества Красного Полумесяца встали у поста миротворцев в Агдаме, глава АОКП Новруз Аслан в интервью Day.Az подчеркнул, что азербайджанской стороне все равно, на каких грузовиках и с какими номерами будет доставлен армянам груз. Нас не волнует также, маркировка какой страны проставлена на провозимых товарах. Потому что для азербайджанской стороны главное - помочь населению зоны РМК, испытывающему, как оно само утверждает, трудности.

Объясним кое-что представителям гордого народа, которые сотрясают Интернет криками о "победе". Дорога через Агдам уже открылась, теперь можно. На данном этапе Азербайджан не ставит жесткой цели обеспечения армянского меньшинства именно азербайджанской продукцией. На последующих этапах это произойдет обязательно, но сейчас главной задачей Баку было разрушить армянский нарратив о "блокаде" и "голоде". Никто и не ждал, что фуры Красного Полумесяца армяне примут с благодарностью. Мы имеем слишком богатый опыт соседства с "гордым народом" и наивных ожиданий у нас нет. Сепаратисты совершенно ожидаемо, в соответствии с легко прогнозируемой моделью поведения тупо перекрыли дорогу, не понимая, что натворили. После этого заметно снизился градус мирового крика о спасении "голодающих". Только самые хорошо оплачиваемые лоббисты продолжили вопить, но без былого энтузиазма. Дело в том, что на гордость армянского народа, о которой говорит Бабаян, всем по большому счету наплевать. Международное право не оперирует такими понятиями, его интересуют факты. Если есть другой путь в зону РМК, перекрытый самими "голодающими", международному праву это говорит не о чьей-то там гордости, а об отсутствии блокады и реальной гуманитарной катастрофы. Когда люди, у которых якобы от голода умирают дети, отказываются от сорока тонн муки, вариантов только два: либо голод это выдумка, либо эти люди - нелюди. А мотивировка гордостью это просто лирика, к делу никакого отношения не имеющая.

Никто не должен сомневаться, что если бы Баку принципиально поставил вопрос о том, чтобы грузы провозились только транспортом с азербайджанскими номерами и товары внутри были только местного производства, это было бы сделано. Но эти вопросы не принципиальны. Не принципиальны на данном этапе. В дальнейшем это обязательно произойдет, и гордость отдельно взятого Бабаяна этому не помешает.

Надеяться, что сепаратисты будут ограничивать проезд по Агдамской дорог в то время, как по Лачинской будут идти караваны МККК, тоже не стоит. Грузовик через ППП "Лачин" прошел только потому, что проехал груз Красного Креста из Агдама. Никак не наоборот. Не стоит пропагандистам обманывать и без того обманутый армянский народ. Если они попытаются ограничить движение, фуры МККК встанут в хвосте неудачников от Спайки. Мы не хотим такого развития ситуации. Мы совсем не против, чтобы грузовики МККК на паритетной основе ездили в Ханкенди с обоих направлений. Но только с обоих. Красный Крест, который до этого подыгрывал армянской стороне, тоже должен иметь в виду, что попытки использовать больше Лачинскую дорогу, реже обращаясь к Агдамской, тоже недопустимы и будут иметь последствия.

Так же нет никакой разницы, кто захочет отправить в Ханкенди груз. Сердобольные французы? Пожалуйста, но не на собственном транспорте, с флагами и помпезными провокационными плакатами. Азербайджан в операциях на своих территориях признает только эмблему Красного Креста. Все отправители "помощи" должны также иметь в виду, что грузы в обязательном порядке и очень строго досматриваются на ППП, и не устраивать потом истерик. Кто с этим не согласен, пусть дожидается второго пришествия. Вон грузовики Спайки его уже дожидаются.

Это то, что всем нужно усвоить на данном этапе. Сегодня многие хотят записать "прогиб" армянской стороны перед Баку на свой счет - и МККК, и Россия. Пускай. На самом деле все знают, что происходит и почему. А сепаратисты знают об этом лучше всех. Думается, если так пойдет, то подгузники вскорости очень пригодятся в зоне РМК. И далеко не детям.