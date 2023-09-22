В Азербайджане пройдет международное мероприятие, посвященное Всемирному дню населенных пунктов

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабибат) Маймуной Мохд Шариф.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан установил успешные и плодотворные отношения сотрудничества с ООН-Хабитат, и принял участие в ряде мероприятий, организованных ООН-Хабитат и ее партнерами.

Глава МИД подчеркнул, что в прошлом году Азербайджан принял участие в мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН с целью оценки прогресса в реализации "Новой городской повестки дня" на 11-й сессии Всемирного городского форума.

Также с удовлетворением было отмечено, что Азербайджан совместно с ООН-Хабитат в октябре прошлого года организовал Азербайджанский национальный градостроительный форум на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня - как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период".

Кроме того, Азербайджан совместно с ООН-Хабитат с 29 сентября текущего года в рамках "Недели градостроительства" проведет ряд мероприятий высокого уровня, в том числе в частности, было заявлено, что с 29 сентября по 1 октября в Зангилане и Баку будет организован 2-й Национальный Градостроительный форум на тему "Устойчивые города как ведущая сила экономического развития и борьбы с неравенством". Было подчеркнуто, что Азербайджан впервые примет значимое международное мероприятие, посвященное Всемирному дню населенных пунктов (World Habitat Day).

Касаясь восстановительных работ, проводимых на освобожденных после 44-дневной Отечественной войны территориях, министр подчеркнул важность успешного сотрудничества, налаженного с ООН-Хабитат в этом направлении.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.