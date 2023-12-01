https://news.day.az/politics/1618588.html В Шуше проходит презентация общей кухни тюркского мира - ФОТО
В Шуше проходит презентация общей кухни тюркского мира - ФОТО
В Шуше проходит презентация общей кухни тюркского мира.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в презентации представлены образцы национальной кухни тюркоязычных стран.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре