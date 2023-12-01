В Шуше проходит презентация общей кухни тюркского мира.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в презентации представлены образцы национальной кухни тюркоязычных стран.

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