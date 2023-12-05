Призывы Азербайджана к миру в регионе остаются без ответа

Одержав победу в Карабахе, Азербайджан обратился ко всему миру, что эти земли принадлежат ему и что он работает ради мира в регионе. Однако призывы Азербайджана к миру остаются без ответа. Западные азербайджанцы должны вернуться на свои земли достойно и безопасно. Международное сообщество должно поддержать данный процесс. Эта справедливая борьба западных азербайджанцев должна быть донесена до всего мира. Жить на своей земле является их правом.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сопредседатель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Шамиль Айрым, представляющий правящую Партию справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции во время выступления на Международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

Он также подчеркнул, что на протяжении всей истории азербайджанцы испытали много страданий в этом регионе.

"Азербайджанцы подверглись геноциду, их историко-культурные памятники были разрушены. Все это знают. Азербайджан уже освободил свои земли от оккупации. И я сделаю все возможное для справедливой борьбы Азербайджана. Мы доносим до всего мира, что Азербайджан уже не тот, что был 30 лет назад. Сегодняшний Азербайджан - это сильное государство", - добавил Ш.Айрым.

Отметим, что в Баку прошла Международная конференция на тему "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение". В мероприятии принимают участие более 100 гостей из 30 стран.

Конференция продолжит свою работу в форме панельных дискуссий с участием известных международных экспертов и общественно-политических деятелей по таким вопросам, как изгнание азербайджанцев из Армении, проблема переселения на международной арене, вопрос возвращения в международном праве, трудности и успехи в области возвращения на практике, ситуация в этой сфере в различных регионах.

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