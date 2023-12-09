В азербайджанской армии завершены учебно-методические сборы с офицерами и психологами

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии завершены учебно-методические сборы с начальниками отделов и подразделений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению видов войск, соединений, объединений, частей, соответствующих кафедр и циклов военно-учебных заведений специального назначения, помощниками начальников штабов воинских частей по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами, проводившиеся в соответствии с планом подготовки на текущий год.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, по итогам сборов выступил исполняющий обязанности начальника Главного управления по личному составу генерал-майор Эльчин Халилов.

Было отмечено, что регулярное информирование личного состава о выступлениях Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева и другие просветительские мероприятия способствовали повышению морально-психологического состояния военнослужащих. Подчеркивалось значительное уменьшение по сравнению с предыдущими годами случаев нарушения воинской дисциплины в азербайджанской армии. Генерал-майор Э.Халилов отметил, что новые законопроекты, охватывающие проводимые реформы, окажут благотворное влияние на повышение профессионализма военнослужащих и улучшение социально-бытовых условий. Была отмечена важность проведения индивидуальной воспитательной работы в соответствии с требованиями приказов министра обороны, в том числе правил безопасности и инструкций по повышению бдительности.

Затем начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению полковник Эльшад Абилов проанализировал меры, реализованные в 2023 году в области идеологической работы и морально-психологического обеспечения. Было рассказано о проделанной работе по решению поставленных задач, направленных на повышение морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии и военно-патриотического воспитания.

В заключение до внимания участников сборов были доведены соответствующие задачи по морально-психологическому обеспечению на 2024 учебный год.

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