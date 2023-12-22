Вандализм против азербайджанской культуры во Франции

Согласно информации из французского издания Le Messager, муниципалитет города Эвиан-ле-Бен, который в 2015 году заключил соглашение о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмаиллы, недавно принял враждебное по отношению к культуре Азербайджана решение: убрать в городе все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка", сообщает Day.Az.

Важно отметить, что "Азербайджанский парк" был открыт в 2017 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.

По информации из французского источника, представители оппозиции в понедельник, 18 декабря, потребовали от муниципального совета официально удалить все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка" в городе.

Мэр города Жозиан Лей заявил, что все упоминания об "Азербайджанском парке" уже удалены.

Согласно французскому изданию, недавнее решение города связано с поддержкой Францией Армении.

И, кажется, теперь враги азербайджанской культуры направили свое внимание на памятник известной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, установленный также в 2017 году в рамках того же соглашения о сотрудничестве.

Это свидетельствует о росте политики "культурного" шовинизма, ксенофобии, предвзятости и нетерпимости в последнее время во Франции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!