Во Франции выступили против сноса памятника Натаван

Жан-Пьер Амадио, заместитель мера города Эвиан-ле-Бен, выступил за сохранение памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Как передает Day.Az, он отметил, что культура и искусство - самые надежные мосты, соединяющие народы и страны друг с другом.

Заместитель мэра города продолжил задав логичный вопрос: "Должны ли мы все убрать и снести эти мосты?"

Таким образом, даже среди первых лиц французского города нет консенсуса о сносе памятника. Заместитель мера открыто критикует решение своего руководства выдвигая абсолютно рациональный аргумент. Разногласия среди чиновников Эвиан-ле-Бен указывают на то, явную антиазербайджанскую и заказную направленность принятого решения.

Отметим, что с решением муниципалитета города также не согласны и во французской прессе. В частности, в статье известного французского журналиста, главного редактора парижской онлайн-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишеля Брюна высказывается мнение о том, что решение снести памятник азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городеЭвиан-ле-Бен демонстрирует слепой расизм.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!