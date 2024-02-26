Несколько штрихов к портрету посла-провокатора Армении в ЕС

Автор: Пярвин Мирзазаде

У армянской дипломатии появилась новая "восходящая" звезда, посол Армении в Бельгии и по совместительству в Люксембурге, а также постоянный представитель при ЕС-Тигран Балаян. Хоть он и предпочитает публично представляться как "посол" Армении при ЕС, на официальном сайте МИД страны эта информация не находит подтверждения, так как его должность отображена как "постоянный представитель Армении при ЕС". Господин Балаян пытается перехватить звание "главного рупора" армянской пропаганды и дезинформации у другого коллеги из МИД-ПОПа Эдмона Марукяна.

Долгое время посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Грачикович Марукян (он же ПОП) фактически монополизировал распространение лжи и дезинформации об Азербайджане и Турции в социальных сетях, чтобы наживаться на подаяниях влиятельной армянской диаспоры. Но не тут-то было. Судя по последним клеветническим выступлениям, у него появился влиятельный конкурент в лице Тиграна Кимовича Балаяна, который норовит в ближайшее время отобрать у него пальму первенства на этом гнусном поприще, чтобы перенаправить все денежные потоки из-за рубежа на себя.

В отличии от ПОПа, который перебежал на сторону правительства после полного провала попыток оппозиции свергнуть Н. Пашиняна в ноябре 2020 года, господин Т. Балаян, типичный представитель "золотой армянской молодежи", никогда особо ничем не отличался. Сын Кима Балаяна, бывшего дашнака, выходца из Карабахского региона Азербайджана, одного из главных идеологов кровавого конфликта, а ныне члена Конституционного суда Армении, всегда опирался в своей карьере на протекцию отца и его влиятельных друзей. За короткое время господин Т. Балаян сумел сделать умопомрачительную карьеру в МИД Армении, пройдя путь от рядового дипломата до посла в Нидерландах, чем вызывал море зависти у своих коллег, раздражая своей наглостью и зазнайством.

Имея за спиной влиятельного папу, Балаян не только успел продвинуться по службе, но даже защитил диссертацию под названием "Нагорно- карабахский конфликт, вопрос и международная дипломатия в 1991-1994 гг", в которой изложил в искаженной версии свое ничтоже сумнящее мнение в отношении конфликта и международного права, явно списанную с работ других армянских идеологов движения "арцах-миацум".

Протерев несколько лет штаны в посольстве Армении в Бельгии, где он ничего не делал кроме того, что пил пиво и лобзался с влиятельными соотечественниками в дорогих Брюссельских кабаках, молодой Тигран джан получал повышение быстрее, чем его другие коллеги по посольству. Закончив командировку, молодой дипломат Т. Балаян вернулся домой и сразу же занял пост главы пресс-службы МИД Армении, в которой пробыл аж почти 11 лет (с 2007 по 2018 годы), где особенно ничем и не отличился, кроме повторения, как попугай, известных нарративов правившего тогда "карабахского клана" в отношении мирного урегулирования и угроз развязать новую агрессивную войну.

После "вельветовой" революции в мае 2018 года,Никол Воваевич поспешил отправить сыночка послом в Гаагу, так как малыш не привык жить на (не) исторической родине, где зарплата сотрудника МИД явно не отвечает потребностям Тиграна Кимовича. Добравшись наконец до вожделенной Европы, Тигран Кимович, в качестве Посла Армении в Нидерландах, посвятил все свое драгоценное время тому, чтобы лить потоки лжи и дезинформации на Азербайджан и Турцию, раздувать тюркофобские и исламофобские настроения среди наиболее радикально настроенных нидерландских политиков, а заодно лить слёзы по утраченным азербайджанским оккупированным территориям, которых Армения лишилась после Второй Карабахской Войны. За что был вознагражден тем, что переехал в 2023 году из Гааги в столь полюбившийся ему Брюссель, получив назначение на пост посла Армении в Бельгии, Люксембурге и представителя при ЕС. Господин Т. Балаян немедленно приступил к своему любимому занятию деструктивной провокационной деятельности, направленной против Азербайджана.

Вся его дипломатическая активность на посту представителя Армении при ЕС направлена на то, чтобы по возможности нанести ущерб успешному, плодотворному сотрудничеству между ЕС и Азербайджаном в области энергетики и транспорта. Ввиду того, что Армении предложить Брюсселю нечего, кроме как стенаний и постоянных просьб об оказании помощи, Тигран Кимович занят только тем, чтобы при помощи "сердобольных заступников" среди некоторых чиновников из Европейской Комиссии и ангажированых тюркофобских депутатов из Европарламента, добиться введения санкций против Баку за то , что ... Азербайджан освободил свои оккупированные территории и восстановил территориальную целостность страны. Вместо того, чтобы заниматься отношениями Армении с со странами аккредитации, Посол Т. Балаян целыми днями занимается распространением дезинформации, наносящими ущерб интересам ЕС, стараясь добиться того, чтобы страны ЕС прекратили получать энергоресурсы из Азербайджана, чтобы этим компенсировать поражение Армении в борьбе за чужие территории.

Наверное чиновникам в Брюсселе наступило время задуматься над тем, чем занимается глава дипломатической миссии Армении. Ведь очевидно, что вся его деятельность полностью противоречит основным принципам дипломатии и Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Неудивительно, что этот господин не просто раздувает на голом месте конфликты, но и во всех своих публичных выступлениях открыто выступает против достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, что противоречит призывам Председателя Европейского Союза Ш. Мишеля к установлению диалога и скорейшему достижению мира между странами.

Любой мало- мальски знакомый с основами международного права человек может найти в публичных выступлениях посла Т. Балаяна столько ляпов и искажений, что иногда просто диву даешься, как этот недоумок смог занять столь важный пост. Хотя подобные назначения в МИД Армении скорее традиция, чем исключение. Ведь главный принцип при назначении глав дипломатических миссий, которым руководствуется нынешний армянский лидер, это угодить наиболее радикальным политическим силам в стране, чтобы сохранить свою неограниченную власть.

Посол Армении в Брюсселе все время занимается лишь разжиганием уже затухшего конфликта, выступая с провокационными антиазербайджанскими тезисами, отказываясь признавать территориальную целостность Азербайджана под лживыми предлогами обеспечения неких "прав и гарантий безопасности" армянского населении Карабахского региона, которые гарантируются азербайджанской Конституцией. Под разными соусами армянский дипломат пытается не только преподнести европейскому сообществу тенденциозную, экспансионистскую позицию Еревана, который лишь хочет выиграть время для нового реванша, но и ставит под сомнение возможность мирного соглашения и примирения двух народов.

Он договорился до того, что в годовщину геноцида азербайджанцев в Ходжалы февраля 1992 года, опубликовал сфальсифицированные документы, назвав их "правдивыми", в которых обвиняет в этом преступлении азербайджанскую сторону. Так и хочется назвать этого подонка более крепким словом, за святотатство и глумление над памятью невинно убиенных женщин, детей и стариков. Однозначно, что подобными провокационными выступлениями армянские официальные лица стремятся показать влиятельной диаспоре, что не смирились с поражением и готовятся к реваншу. Ведь не секрет, что у многих армянских политиков всех мастей все еще сильны настроения взять тайм аут, обмануть мировое сообщество подписанием мирного соглашения, которое можно было бы оспорить в любой момент.

Вот почему армянская сторона встречает в штыки справедливые требования Баку к тому, чтобы в будущем исключить любые территориальные претензии Еревана, до подписания мирного соглашения внести соответствующие изменения в законодательство страны, где часть территории Азербайджана показана как армянская территория. К сожалению, радетели "территориальной целостности" Армении, которые в Брюсселе вторят стонам Балаяна, в упор не видят ни этой проблемы, ни того, что Ереван до сих пор оккупирует 8 азербайджанских эксклавов, принадлежность которых не подлежит обсуждению и находится за рамками процесса делимитации и демаркации условной границы.

Не выучившие уроки прошлого, Балаян и ему подобные провокаторы должны зарубить у себя на носу слова Президента Ильхама Алиева о том, что железный кулак всегда наготове дать отпор реваншистам, которые вновь решатся посягнуть на священную землю Азербайджана.