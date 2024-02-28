СНБ Армении о задержании азербайджанского солдата

Армянская сторона объявила о задержании азербайджанского солдата, заблудившегося в Лачине из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

Было отмечено, что азербайджанский солдат, пересекший границу возле села Тех Сюникской области, был задержан.

Отметим, что в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что утром 28 февраля солдат азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях. Поисковые мероприятия, тут же начатые в целях нахождения нашего военнослужащего, продолжаются. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о случившемся.

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