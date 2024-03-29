Международный форум ИСЕСКО пройдет в Баку

Обнародована дата проведения в Баку шестого Всемирного форума межкультурного диалога.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт ИСЕСКО, форум на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" будет проведен в Баку 1-3 мая 2024 года.

В форуме ожидается участие высокопоставленных официальных лиц, международных делегаций, представителей международных организаций, общественных деятелей и известных в мировом масштабе представителей интеллигенции.

Этот форум, являющийся частью "Бакинского процесса", состоится при организации ИСЕСКО, ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН и Агентства ООН по туризму.

В ходе пленарных заседаний и панельных дискуссий форум обсудит ряд актуальных глобальных проблем.

В рамках форума запланированы культурные мероприятия, включая концерты, фестивали и др.

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