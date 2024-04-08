https://news.day.az/politics/1650489.html В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы
В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы
В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 6 и 7 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 10 единиц автоматического оружия различных марок, пистолет, винтовка, 18 гранат, 19 воспламенителей, 3 тротила, 57 магазинов для патронов, 4467 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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