Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостем передачи стал народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде.
Говоря об азербайджано-армянской нормализации, Расулзаде отметил, что азербайджанская сторона предпринимает меры для установления мира, но стремление к миру не должно быть односторонним.
"Надо побудить их к встречному движению. Нельзя постоянно воевать, надо находить общий язык", - сказал он.
По его словам, в этом процессе огромную роль также играют люди искусства и творческие личности.
Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:
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