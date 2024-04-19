Азербайджан в очередной раз показал способность самому решать свою судьбу

Досрочный вывод Российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана можно назвать очередной дипломатической победой нашей страны. Такое развитие событий, несомненно, демонстрирует мудрость и силу Президента Ильхама Алиева и дальновидность проводимой им политики.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По его словам, когда сразу после подписания Трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года в Азербайджан вошли российские военнослужащие, многие, не вдаваясь в логику происходящего и не зная деталей, раздували проблему, распространяли панические настроения и пытались сбивать с толку общественность. Однако время показало, что лидер Азербайджана точно знает, что и когда нужно делать, подчеркнул Гянджалиев.

"Мы видели, как спокойно и грамотно Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продвигался к реализации намеченной цели. И достиг ее. Наша страна еще раз доказала всем, что умеет принимать суверенные решения и является самым сильным государством Южного Кавказа. Мы поддерживаем мирную повестку, и все, что делается, преследует цель достижения стабильности и прочного мира. После вывода РМК, Азербайджан станет единственной страной Восточного партнерства, на территории которой нет иностранного военного контингента. А это свидетельствует об истинном суверенитете страны и ее способности самой решать свою судьбу. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева шаг за шагом решает свои проблемы. В 2020 году мы выиграли 44-дневную войну, разгромили армянскую армию, в 2023 году полностью восстановили суверенитет. А в скором времени, как я уже сказал, на территории страны не останется ни одного иностранного солдата. Мы открываем новую главу в своей истории. Азербайджан вышел на уровень глобального игрока и вносит в повестку глобальные вопросы. Он сегодня говорит свое слово на международных платформах.

Досрочный вывод РМК это большой успех. Возможно, сегодня мы еще не до конца осознаем значимость происходящих событий. А она огромна", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева