Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Чехии вопросы COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиала.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в аккаунте министерства в социальных сетях.

Было отмечено, что на встрече были обсуждены перспективы двусторонней и многосторонней повесток дня сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, вопросы, связанные с COP29, и постконфликтная динамика в регионе.

Напомним, что 22 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Чешскую Республику. В рамках визита планируется проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами.

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