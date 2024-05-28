США надеются на тесное сотрудничество с правительством Азербайджана, чтобы обеспечить успех COP.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, говорится в поздравлении госсекретаря США Энтони Блинкена азербайджанскому народу с 28 Мая - Днем независимости.

"За последние 32 года мы построили партнерство на основе взаимных интересов, касающихся безопасности и энергетического сотрудничества. Мы ценим возможность углубить наше участие в этих областях, а также по все более важным глобальным проблемам, таким как изменение климата и переход к "зеленой" энергетике.

Соединенные Штаты приветствуют проведение COP29 в Баку, и мы надеемся на тесное сотрудничество с правительством Азербайджана, чтобы обеспечить успех COP и более устойчивое климатическое будущее для наших детей и внуков", - отмечается в поздравлении.

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