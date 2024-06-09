Баграт готовится к мировому турне и ищет спонсоров за рубежом

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Баграт Галстанян ищет спонсоров за рубежом, обратившись к диаспоре.

Day.Az представляет публикацию:

Это видео настолько прекрасно, что мы решили его опубликовать. Баграт Галстанян обращается за поддержкой к диаспоре.

В четырехминутном ролике на русском Баграт витиевато просит дать денег. "Даррагийи дурузья Армении, калеги", как сказал Баграт, обязательно должны ему помочь. При этом Баграт, по его словам, "пррикрасно понимает палитицские интересы" разных игроков, но и себя, конечно, тоже просит поддержать. Особенно деньгами.

Английский язык, кстати, Баграт явно знает лучше. Еще бы, гражданин Канады все-таки.

Судя по всему, в ближайшие недели Баграт отправится за границу - будет лично встречаться и искать спонсоров на свои митинги. Мировое турне, так сказать.

Удивительно, но видео на французском у Баграта нет. Интересно, почему? Французские спонсоры уже отказали?

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