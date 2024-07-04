Обнародовано совместное заявление по итогам трехсторонней встречи Азербайджан-Турция-Пакистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, 3 июля 2024 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретились в Астане в рамках 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

На трехсторонней встрече на высшем уровне обсуждались отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные вопросы, связанные с Газой, Кипром, Кашмиром, исламофобией.

В рамках процесса трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Пакистан встречи, проводимые на уровне спикеров парламентов и министров иностранных дел, планируется организовать также на уровне глав государств. Было подтверждено общее намерение развивать возможности сотрудничества между тремя странами.

Было выражено согласие, что укрепление трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном послужит развитию народов трех стран, а также укреплению регионального и глобального мира и стабильности.

Три страны выразили поддержку приоритетности диалога между соответствующими странами при решении конфликтов в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности.

В очередной раз была подтверждена важность сотрудничества трех стран в борьбе с транснациональными угрозами, особенно терроризмом.

В рамках процесса трёхстороннего сотрудничества очередные встречи пройдут во всех трёх странах - Азербайджане, Турции и Пакистане, говорится в заявлении.