В связи с выборами в парламент выдвинуты кандидатуры в депутаты 1162 человек

На данный момент в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане выдвинуты 1162 кандидатуры в депутаты.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Среди выдвинутых кандидатов - 449 представителей 24 политических партий. Из 999 утвержденных кандидатур 395 являются представителями политических партий. На данный момент зарегистрирован 31 кандидат в депутаты", - сказал он.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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