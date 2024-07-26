Джейхун Байрамов поприветствовал министра иностранных дел Сомали

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов поприветствовал министра иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмеда Моаллима Фиги, прибывшего в МИД Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

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