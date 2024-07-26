https://news.day.az/politics/1677524.html Джейхун Байрамов поприветствовал министра иностранных дел Сомали
Джейхун Байрамов поприветствовал министра иностранных дел Сомали
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов поприветствовал министра иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмеда Моаллима Фиги, прибывшего в МИД Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.
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