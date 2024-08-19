Россия признала незаконной деятельность проармянской НПО

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность фонда голливудского актера и друга бышего "главаря" карабахских сепаратистов Рубена Варданяна Джорджа Клуни.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-служе российского ведомства.

"Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость") признана нежелательной на территории нашей страны. НПО основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права", - говорится в заявлении Генпрокуратуры РФ.

Согласно информации, данный фонд "проводит работу, направленную на дискредитацию России".

Стоит отметить, что супруга актера Амаль Клуни, представляющая себя как "юрист по международным правам человека", в последние годы активно участвует в деле против Рубена Варданяна, и периодически пытается организовать нападки на Азербайджан.

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