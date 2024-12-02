Армяне, Окампо и Макрон продолжают позориться

Автор: Зульфугар Ибрагимов

СОР29 еще долго будет видеться в ночных кошмарах недругам Азербайджана. Климатическая конференция завершилась более чем неделю назад и все никак не дает покоя тем, кто пытался разыграть карту СОР против Баку. Не сумев это сделать до и во время мероприятия, всевозможный, не побоимся этого слова, сброд пытается угнаться за поездом, который уже никак не догнать.

В пятницу в университете Сорбонны, точнее, в одном из университетов Сорбонны запланирована тусовка, громко названная конференцией. Армянство и антиазербайджанские круги любят проводить свои сходки в стенах авторитетных вузов с мировыми именами, чтобы это выглядело повесомее и воспринималось всерьез. Вы только послушайте, как звучит: конференция в университете Париж 1 Пантеон Сорбонна. Обалдеть как вкусно.

На так называемой конференции будут читаться доклады о том, как "неправильно было проводить СОР29 в Азербайджане" и как до жути преступно было не отнять у Баку мероприятие, несмотря на "кровь невинных армян". На афише этого безобразия, конечно, нет таких подробностей, но по картинке в стиле агитпропа времен переворота 1917 года все и без слов понятно.

А какая компания собралась - одно загляденье. Одно лицо примечательнее другого. Сам Луис Морено Окампо выйдет на арену и будет веселить публику. В дни СОР-а его что-то не было слышно. Видимо, работодатели не доплатили, но потом поняли, что Окампо - единственный, кого они могут людям показать. Вся прочая шушера не имеет такого громкого бэкграунда. "Экс-главный прокурор Международного уголовного суда" - как звучит, а? И не важно, что бывший, не важно, что попадался на скандалах и махинациях. В тонкостях интимных отношений Окампо с армянством копаться не будем, это дело двоих влюбленных. Как говорится, милые бранятся - только тешатся. Просто напомним, что не так давно (видимо, в период финансовых споров с работодателями) Окампо в одном вебинаре назвал Армению оккупантом. Но теперь все суммы утрясены, и 6 декабря экс-прокурор МУС вновь появится на армянском небосклоне.

Еще один очень заметный участник сходки в Сорбонне - это Ован Геворкян. Этот тип - лицо очень загадочное, потому что в природе его не существует. Он призрак. Нет, человек по имени Ованес Геворкян есть, но нет и никогда не существовало представляемого им "государства" и занимаемого им поста. Дело в том, что Геворкян является... "постоянным представителем "арцаха" во Франции". Да, во Франции все еще портит воздух деятель с таким статусом, и это очень смешно и глупо. Позор для университета Сорбонны, что в его стенах проводится подобное мероприятие, и вдвойне позорно, что на афише сходки указан "постоянный представитель" несуществующего образования.

Прочие участники - это мелочевка, привлеченная к представлению за соответствующее вознаграждение.

Макроновская Франция продолжает позорить имя страны, внесшей неоценимый вклад в мировую историю и культуру. При нынешних властях Пятая Республика превратилась в притон, где кто попало может арендовать помещения в знаменитом университете для осуществления грязных политических целей. И тем более, смешно выглядят попытки размахивать кулаками после драки и гнаться за безнадежно ушедшим поездом.

И самое главное - СОР29 успешно завершился, на нем были приняты исторические решения, и имя Азербайджана уже вписано в историю спасения планеты, нравится это Франции, армянам и Окампо или нет.