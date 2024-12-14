Все важные изменения. которые планируются в военной службе в Азербайджане

В Азербайджане планируется внесение изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Day.Az представляет 4 важных изменения:

1. Понижается предельный возраст прохождения действительной военной службы.

Согласно изменению, предельный возраст для военнослужащих срочной действительной военной службы и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов Вооруженных Сил Азербайджанской Республики снижается с 35 до 30 лет.

2. Определяются случаи освобождения граждан в мирное время от призыва на срочную действительную военную службу и перевода их в запас.

В мирное время освобождаются от призыва на срочную действительную военную службу и переводятся в запас следующие граждане:

граждане, имеющие ученую степень доктора философии или доктора наук;

призывники, признанные негодными к действительной военной службе в мирное время по состоянию здоровья и ограниченно годными в военное время;

призывники, которым до достижения 30-летнего возраста по разным причинам не удалось пройти срочную действительную военную службу;

призывники, направленные для прохождения альтернативной службы.

3. Меняется порядок предоставления отсрочки от призыва по состоянию здоровья.

Согласно действующему закону, граждане, признанные негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время, и зачисленные в запас, до достижения ими 35-летнего возраста проходят повторное медицинское освидетельствование каждые 3 года.

Согласно проекту, призывники, которым предоставлена отсрочка по состоянию здоровья сроком до 1 года, после окончания данного срока, а также граждане, признанные негодными к действительной военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время, зачисленные в запас, будут проходить повторное медицинское освидетельствование каждые 3 года до достижения ими 30-летнего возраста.

4. Изменяется предельный возраст, до которого предоставляется отсрочка для призывников, обучающихся в средних специальных учебных заведениях и не получивших полного среднего образования до поступления в них.

Согласно действующему закону, призывникам, обучающимся в средних специальных учебных заведениях и не получившим полного среднего образования до поступления, отсрочка предоставляется один раз до достижения ими 22-летнего возраста. Согласно проекту, этот возрастной предел снижается до 21 года. Другими словами, призывники, обучающиеся в средних специальных учебных заведениях и не получившие полного среднего образования до поступления, будут иметь право на отсрочку один раз до достижения 21 года.