https://news.day.az/politics/1716817.html В Баку проходит семинар, посвященный 75-летию Женевской конвенции - ФОТО В Баку проходит семинар, посвященный 75-летию Женевской конвенции. Как сообщает Day.Az, на мероприятии, организованном совместно омбудсменом Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста (МККК), обсуждаются лучшие практики и проблемы применения международного права.
В Баку проходит семинар, посвященный 75-летию Женевской конвенции - ФОТО
В Баку проходит семинар, посвященный 75-летию Женевской конвенции.
Как сообщает Day.Az, на мероприятии, организованном совместно омбудсменом Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста (МККК), обсуждаются лучшие практики и проблемы применения международного права.
В мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики и руководитель Бакинского офиса МККК.
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