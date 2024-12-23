https://news.day.az/politics/1717605.html Джейхун Байрамов и президент Сербии обсудили важные международные вопросы - ФОТО Президент Сербии Александр Вучич принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
Джейхун Байрамов и президент Сербии обсудили важные международные вопросы - ФОТО
Президент Сербии Александр Вучич принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
На встрече были обсуждены различные темы, связанные с экономикой, энергетикой, гуманитарной сферой, а также вопросами региональной и международной безопасности, вытекающими из стратегического партнерства Азербайджана и Сербии.
Дж.Байрамов проинформировал А.Вучича о последних событиях, связанных с постконфликтным восстановлением и мирными усилиями в регионе.
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