Азербайджан - важный союзник Израиля в обеспечении стабильности региона

Стратегическое партнерство Азербайджана с Израилем стало одним из самых стабильных между мусульманским и еврейским государствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом пишут эксперты Центра стратегических исследований Бегин-Садат (BESA).

За последние три десятилетия две страны активно сотрудничали в энергетической, военной и сфере безопасности, при этом Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Израиля и региональной обороны.

"Азербайджан жизненно важен для безопасности Израиля, особенно в контексте общей границы с Ираном", - заявили в BESA. Было отмечено, что стратегическое сотрудничество в военной и разведывательной сферах крайне важно.

Кроме того, BESA подчеркивает уникальное положение Азербайджана, отмечая, что страна служит успешной моделью сосуществования мусульман и евреев. Была подчеркнута прочная связь между двумя народами. Роль Азербайджана в налаживании отношений Израиля с умеренными мусульманскими странами также имеет большое значение, поскольку он сыграл важную роль в преодолении разрыва между Израилем и странами Персидского залива в контексте Cоглашений Авраама.

Эксперты BESA считают, что с укреплением связей между Израилем и Азербайджаном это партнерство останется неотъемлемой частью стратегических интересов Израиля в регионе.

"Азербайджан не просто партнер, а важный союзник в усилиях Израиля по стабилизации региона и противодействию общим угрозам", - заключили в BESA.