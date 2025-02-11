https://news.day.az/politics/1729459.html

Президент Сомали посетит Азербайджан

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд отправился с визитом в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, об этом стало известно из публикации представителя Федерального правительства Сомали Насра Башира Али в социальной сети X. В публикации представлены видеозаписи, на которых президент Сомали садится в самолет для вылета в Азербайджан.