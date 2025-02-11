https://news.day.az/politics/1729459.html Президент Сомали посетит Азербайджан Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд отправился с визитом в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, об этом стало известно из публикации представителя Федерального правительства Сомали Насра Башира Али в социальной сети X. В публикации представлены видеозаписи, на которых президент Сомали садится в самолет для вылета в Азербайджан.
Президент Сомали посетит Азербайджан
Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд отправился с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом стало известно из публикации представителя Федерального правительства Сомали Насра Башира Али в социальной сети X.
В публикации представлены видеозаписи, на которых президент Сомали садится в самолет для вылета в Азербайджан.
Подробности поездки пока не раскрываются.
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