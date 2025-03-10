Азербайджанский Красный Полумесяц: 105 лет на страже гуманизма

10 марта исполняется 105 лет Азербайджанскому Обществу Красного Полумесяца. Гуманитарной организации, внесшей огромный вклад в дело помощи людям и сегодня ставшей серьезным фактором гуманитарной дипломатии Азербайджана.

Об истории Красного Полумесяца Азербайджана, его задачах и принципах Day.Az побеседовал с президентом Национального Общества, депутатом Милли Меджлиса Новрузом Асланом.

Говорить об истории Азербайджанского Общества Красного Полумесяца в отрыве от истории Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца невозможно, потому что АОКП является его частью.

Началось все в 1859 году, когда швейцарский бизнесмен и писатель Анри Дюнан, направляясь куда-то по своим делам, случайно стал свидетелем битвы при Сольферино между французами и австрийцами. Потрясенный картиной кровопролития и человеческих страданий, он решил открыть госпиталь при местной церкви, где к помощи раненым были привлечены на добровольных началах местные жители. Вернувшись в Женеву, Дюнан написал книгу "Воспоминание о битве при Сольферино" и решил сделать все возможное, чтобы организовать помощь раненым солдатам. Он стал безвозмездно распространять свою книгу среди филантропов и получил серьезные отклики. В 1863 в Женеве прошла международная конференция, на которой и был основан Красный Крест. В качестве эмблемы общества был выбран швейцарский флаг, просто крест и фон поменялись цветами.

В 1919 году по предложению турецкого Красного Полумесяца создается Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП) и, соответственно, Международное Движение КК и КП.

Красный Крест и Красный Полумесяц являются уникальными в своем роде структурами. Это, я бы сказал, новый мир в старом мире. Глобальная сеть национальных обществ позволяет нам быть универсальной структурой мирового масштаба. В настоящее время в Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца входят 192 страны, в них имеются национальные общества КК и КП. Должен подчеркнуть, что Движение не имеет никакого религиозного подтекста. Есть мусульманские страны, где принята символика Красного Креста, например Албания, есть также страны, не относящиеся к христианскому или мусульманскому миру, где так же используется символика КК - японский Красный Крест, китайский Красный Крест.

Должен сразу пояснить. В глобальное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца входят три компонента. Это Международный Комитет Красного Креста, Международная Федерация общество Красного Креста и Красного Полумесяца и национальные общества. Образно выражаясь, МККК - это мать, МФКККП - отец, а национальные общества - дети.

Каждый компонент имеет свою функцию. Вопросами военнопленных, пропавших без вести и заложников в зонах конфликтов занимается МККК. Этот мандат был дан организации Севильским соглашением от 1997 года. Когда речь идет о чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, координацией работы национальных обществ занимается Международная Федерация. МФКККП занимается помощью национальным обществам в осуществлении гуманитарных акций и программ. Так, очень много проблем решается сегодня на африканском континенте, а в начале 90-х большая помощь была оказана и нашей стране. Третий компонент - это национальные общества, являющиеся частью глобального Движения. Мы все работаем в координации. Все программы, которые мы осуществляем в нашей стране, реализуются на основе принципа взаимодействия.

А теперь поговорим о нас. Азербайджанское Общество Красного Полумесяца было создано по инициативе группы лиц в 1920 году. К сожалению, нам не удалось найти в архивах имена инициаторов. Мы четыре месяца работали в архиве, когда писали историю нашего АОКП. Была проведена огромная работа, но имен авторов идеи найти не удалось. В каком-то смысле АОКП может считаться одним из правопреемников АДР. Инициатором создания Национального общества был исполняющий обязанности министра обороны Алиага Шихлинский. Идею поддержал министр иностранных дел АДР Фатали Хан Хойский.

10 марта 1920 года правительству было направлено представление о выделении определенной суммы для помощи Национальному обществу Красного Полумесяца. В этот день был принят первый документ, касающийся деятельности Красного Полумесяца в Азербайджане, и с этого дня мы ведем отсчет своей истории.

После падения АДР и до 1922 года в Азербайджане действовало представительство Российского общества Красного Креста. В октябре 1922 года решением Совета Народных Комиссаров Азербайджанской Советской Республики было восстановлено Азербайджанское общество Красного Полумесяца (Хилал Ахмар), которое до 1991 года работало в составе Всесоюзного объединения обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В 2007 году общество Гырмызы Айпара было переименовано в Гызыл Айпара, потому что в тюркском мире национальные общества Красного Полумесяца называются именно так. Гызыл у тюрков означает не только золото, но и красный цвет.

В 1992 году, сразу после Ходжалинского геноцида, Международный Комитет Красного Креста в соответствии со своим мандатом прибыл в Азербайджан и создал здесь свое представительство. МККК осуществлял свою деятельность в партнерстве с АОКП. Наверное, немногие знают о том, что в период с 1992 по 1995 годы при содействии Красного Креста из армянского плена были освобождены и вернулись на родину около 600 наших граждан. Первая гуманитарная помощь пришла в Азербайджан именно от Международной федерации в начале 90-х. Была война, в стране было тяжелое положение. Приведу один пример. Во время оккупации Зангиланского района азербайджанское население, оказавшееся в безвыходном положении, спасая свои жизни, перешло реку Араз на территорию Ирана. При содействии иранского Красного Полумесяца эти люди были переведены по территории Ирана в неоккупированные районы Азербайджана и для этих людей в пограничной зоне Билясуварского, Саатлинского, Сабирабадского районов были созданы палаточные лагеря. Международная Федерация взяла эти палаточные лагеря под свою опеку и оказала вынужденным переселенцам огромную помощь. Эти лагеря просуществовали вплоть до 1999 года, и все это время МФКККП продолжала оказывать гуманитарную помощь. Когда заработали нефтяные контракты и начала расти экономика страны, государство полностью взяло беженцев и вынужденных переселенцев под свою опеку. Последний палаточный городок был ликвидирован в Азербайджане в 2007 году. Считаю эту дату одной из важнейших вех в новейшей истории республики.

Огромная роль в становлении АОКП в независимом Азербайджане принадлежит общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. В 1994 году Милли Меджлис принял решение, согласно которому Азербайджанская Республика признала свое Национальное Общество Красного Полумесяца единственной официальной гуманитарной организацией, входящей в Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца, действующей на территории страны. После принятия этого решения 1 ноября 1995 года наше Национальное общество было принято Международным Комитетом Красного Креста, а затем стало равноправным членом МФКККП.

Начать заново строить Азербайджанское Общество Красного Полумесяца было делом непростым. Нужно было сформировать коллектив, найти профессионалов, определить основные направления деятельности. Работать в стране, где размещены около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, было нелегко. Были моменты, когда в реализации программ помогали МККК и МФКККП.

Ключевым стал 2004 год, когда 31 января Президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение о государственной поддержке Обществу Красного Полумесяца. В распоряжении был пункт, согласно которому государственные организации должны помогать АОКП в его гуманитарной деятельности. Это распоряжение стало для нас серьезным стимулом. Главой государста было издано в общей сложности около восьми распоряжений, касающихся поддержки национального Общества. К юбилейным датам наши работники и добровольцы получали государственные награды. Для нас это очень много значит, так как свидетельствует о высокой оценке, которую дало нашей работе государство и Президент.

В 2007 году по законодательной инициативе главы государства законопроект "Об Азербайджанском Обществе Красного Полумесяца" был представлен на обсуждение парламента. В Милли Меджлисе законопроект обсуждался во всех 3-х чтениях и был утвержден 8 мая 2007 года с учетом дополнений и изменений. С 22 мая закон вступил в силу.

С тех пор мы проводим свою гуманитарную деятельность в Азербайджане, основываясь на семи фундаментальных принципах, на которых базируется наше Международное Движение. Сегодня мы уже имеем возможность оказывать помощь не только гражданам Азербайджана, но и за рубежом. Мы из структуры, зависящей от доноров, превратились в организацию, саму являющуюся донором. Не скажу, что мы богатая организация. Мы гуманитарная, а не коммерческая структура, но благодаря активности наших граждан имеем возможность подключаться к компаниям международной помощи. Например, после катастрофического землетрясения в Турции в феврале 2023 года АОКП удалось собрать за счет пожертвований наших граждан значительную сумму. После обращения Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к гражданам с призывом оказать помощь пострадавшим от стихии жители Азербайджана начали перечислять деньги на счет Красного Полумесяца. Нам удалось собрать рекордную сумму - около 500 тысяч манатов. Эти средства аккумулировались на наших счетах и переводились Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Среди стран СНГ мы первыми стали донорами и на постсоветском пространстве являемся наиболее развитым национальным Обществом.

Особой вехой в истории нашего Общества я бы назвал август 2023 года - направление Красным Полумесяцем гуманитарной помощи в Карабахский регион для проживавшего там армянского населения. Наверняка, все помнят, что происходило в те дни. Нашу колонну не пропускали, но мы были тверды в своем намерении доставить гуманитарную помощь, и 29 дней наши добровольцы прожили в палатках на дороге Агдам-Ханкенди. В конечном итоге, несмотря на все препятствия, нам удалось с честью выполнить свою миссию и доставить помощь в пункт назначения.

Хочу подчеркнуть, что АОКП - нейтральная гуманитарная организация, далекая от политики и стремящаяся оказывать помощь всем нуждающимся в ней. Нейтралитет - это краеугольный камень нашей деятельности. Мы всегда стремимся помогать всем жителям страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Молодежь - это основная движущая сила гуманитарной деятельности на пространстве Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. При ОАКП функционирует молодежный комитет, проводящий большую работу. Основа гуманитарной дипломатии заключается в том, чтобы побуждать круги, принимающие решения, на оказание помощи. Молодежь - это наше будущее, это будущие руководители, управленцы, именно сегодняшние молодые люди в будущем будут принимать решения, и волонтерство в такой организации, как Красный Полумесяц, помогает в формировании их характеров и взглядов. Молодежь, которая сегодня работает с нами, в будущем достойно сможет выполнять свой долг.

Кстати, на днях я побывал в Сумгайыте, где нашими сумгайытскими волонтерами была организована выставка "Азербайджанский Красный Полумесяца на протяжении 105 лет: глазами школьников". Это была замечательная выставка. Мы выбрали лучшие рисунки и наградили их авторов. Я был вдохновлен, потому что смог лишний раз убедиться, глядя на работу наших волонтеров, что все, что было сделано, дает свои плоды.

Каждый человек, делая свою работу, так или иначе на своем месте помогает развитию своей страны. Не важно, какой вы профессии, главное - сделать что-то для страны и помочь в ее развитии.

Это может показаться нескромным, но я действительно горжусь той работой, которую мы делали на протяжении многих лет и продолжаем сегодня. Наши сотрудники, я бы сказал, особенные люди. Мы принимаем на работу тех, кто прошел через волонтерство в АОКП. Помогать людям и радоваться возможности им помочь - это особое состояние души. Ученый радуется, сделав открытие, писатель - написав хорошую книгу, архитектор - реализовав удачный проект. А мы, в Красном Полумесяце получаем особое удовольствие, помогая людям. Это наша работа, наше призвание - помогать людям, быть всегда рядом с ними в трудный момент.

В то же время я бы не сказал, что мы делаем что-то невероятное, потому что гуманизм - это неотъемлемая часть человеческой души. Идея гуманизма возникла с появлением человечества на планете, ее не изобрели сегодня. Гуманизм естественен для человека как биологического существа и духовной личности, созданной Всевышним для того, чтобы он нес свет в этот мир.

Есть множество примеров этому. Например, англичанка Флоренс Найтингейл. Она родилась в богатой аристократической семье, но стала сестрой милосердия. Ее рекомендации были взяты в последствии за основу Анри Дюнаном, основателем Красного Креста. Или же вспомним нашу соотечественницу, супругу Алиаги Шихлинского Ннигяр Шихлинскую. Несмотря на то, что ее муж был военным министром, она работала сестрой милосердия в госпитале, ухаживала за больными и ранеными. Нигяр Шихлинскую можно назвать матерью движения Красного Полумесяца в Азербайджане. Это была необыкновенная личность, посвятившая себя помощи страждущим. Это как раз то, на чем зиждется наше Международное Движение. Тот же Анри Дюнан был преуспевающим бизнесменом, но увиденное на поле боя сподвигло его на создание движения, изменившего мир. Под конец жизни он лишился всего, но продолжал помогать людям.

105 лет - это большая история и мы прошли этот пусть с честью. Мы и дальше будем стараться, чтобы история Красного Полумесяца Азербайджана была наполнена тем же содержанием и позволяла нам высоко нести идеалы гуманизма, присущие нашему народу. Мы продолжаем традиции основателей этого глобального гуманитарного движения, потому что сегодняшнему миру оно особенно необходимо.