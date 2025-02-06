Это был страшный день для всех нас. Февральское землетрясение 2023 года в Турции - это катастрофа, отозвавшаяся болью в сердце каждого азербайджанца. Более 50 тысяч погибших, разрушенные города... Дай бог, чтобы подобное никогда не повторилось нигде, ни в какой точке мира. Это такая беда, которую не пожелаешь даже врагу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Те дни запечатлелись в нашей памяти, хотя стихия прошлась не по нашей стране. Ощущение потерь было у каждого из нас. Мы помним, как азербайджанский народ мобилизовался на помощь братской стране, помним слова братской поддержки в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, помним обращение Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой к азербайджанскому обществу с призывом оказать Турции гуманитарную помощь.

Азербайджан был первым, кто пришел на помощь Турции. Весь народ включился в сбор гуманитарной помощи для пострадавших. А разве могло быть иначе? Как отметил Президент Ильхам Алиев во время своего визита в посольство Турции в Баку, "мы еще раз показываем всему миру, что по-настоящему братские отношения существуют не только на уровне государств, глав государств, но и на уровне простых людей, и это естественно".

Должен сказать, что Азербайджан всегда первым идет на помощь, когда в Турции случается беда. Так было во время землетрясений 1999 и 2011 годов, так было во время страшных лесных пожаров в 2021 году. Президент Ильхам Алиев сразу после трагедии дал соответствующие поручения, МЧС немедленно отреагировало и уже через несколько часов в зону бедствия были отправлены первые спасатели. Наши спасатели прибыли в Турции первыми, а покинули ее после завершения международной спасательной операции самыми последними. Так поступают родственники и близкие друзья.

Следует подчеркнуть и особую роль Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан Алиевой, благодаря которой оказание гуманитарной помощи вошло в упорядоченное и эффективное русло.

Я был очень впечатлен тем, как отреагировало на ситуацию руководство Азербайджана, а также азербайджанская общественность. Наш народ еще раз продемонстрировал свои лучшие качества. Люди несли одежду, медикаменты, посуду, предметы первой необходимости, нагревательные приборы, одеяла, продукты питания, и делали это с таким вдохновением и энтузиазмом, что невозможно было не восхититься.

Азербайджанское общество Красного Полумесяца тоже включилось в этот процесс с самого начала. Мы незамедлительно открыли счета, горячие линии. Мы включились в этот процесс очень активно. Нам удалось собрать рекордную сумму - около 500 тысяч манатов. За всю историю Красного Полумесяца Азербайджана мы еще не собирали подобной суммы. Люди перечисляли средства массово и от души. АОКП проводит сборы не анонимно. Почти сразу на нашем сайте отражались имена тех, кто внес свой вклад. Независимо от того, пять манатов перечислил человек или тысячу, каждый вклад ценен и важен. Эти средства аккумулировались на наших счетах и переводились Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Мы, как Красный Полумесяц, имеем навыки в сфере оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и большую практику. Практика подсказывает, что наилучшим вариантом помощи в таких обстоятельствах является направление денежных средств. Вещевая гуманитарная помощь, поступающая из различных источников, как правило, повторяется. То есть все отправляют одеяла, теплые вещи, средства гигиены и др. Чтобы не повторяться, мы направляем свои силы на аккумуляцию именно денежных средств и передачу их соответствующим структурам пострадавшей стороны, которые на месте принимают решения о том, в чем имеется недостаток и сколько денег нужно потратить в том или ином направлении работы. Такая практика принята в целом в Международном Движении Красного Креста и Красного Полумесяца.

Красный Полумесяц был полностью вовлечен в оказание помощи братской стране, были задействованы все наши районные комитеты, региональные центры. Мы действовали как единый организм. Еще со времен COVID-19 у нас действует оперативный штаб, и мы работали в режиме нон-стоп.

Отдельно хочу отметить наших волонтеров. Азербайджанские волонтеры пробыли в зоне бедствия три недели, почти до конца гуманитарного процесса. Наша молодежь более двадцати дней провела в палаточных лагерях в Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье, оказывая помощь пострадавшим от стихийного бедствия, помогая в разгрузке и сортировке гуманитарной помощи.

И, конечно, отдельная благодарность нашим героическим спасателям. В Турцию были направлены около 700 профессиональных спасателей из Азербайджана, оснащенных самым современным оборудованием. Всего в зону землетрясения из Азербайджана было отправлено 940 человек, среди которых, помимо спасателей, были медики и волонтеры. По числу спасателей, отправленных в Турцию, Азербайджан был первым среди стран мира. В результате усилий наших спасателей из-под завалов живыми были извлечены 53 человека, были обнаружены и переданы родным и близким тела 780 человек. Наши медики оказали медицинскую помощь более чем 3 тысячам человек.

Помощь, оказанная Азербайджаном турецкому народу, имеет также и символичное значение. Мы - одна нация, два государства. Я помню, как в те дни граждане, с которыми я общался, остро воспринимали трагедию турецкого народа, словно все это случилось с их страной, их домом. Трагедия Турции - это и наша трагедия, боль турецкого народа также и наша боль. Вспомнилась история битвы при Чанаккале, в которой сложили головы тысяч азербайджанцев. Это были добровольцы, сражавшиеся за свободу Турции. Мы близки не только общими корнями, мы близки ментально и духовно.

Если говорить о символах, то к ним я бы отнес и построенный в Кахраманмараше Азербайджанский квартал.

Накануне второй годовщины землетрясения Президент Азербайджана направил письмо с соболезнованиями Президенту Турции, полное искреннего сочувствия и тепла, а также гордости за Турецкое государство, которое сумело преодолеть последствия катастрофы и проводит большую работу по возрождению жизни и экономики пострадавших регионов. И подчеркнул, что "для нас большая честь и гордость, что и Азербайджан плечом к плечу с Турцией, как часть своего долга братства и верности, вносит вклад в работы по реконструкции и восстановлению в провинции Кахраманмараш". Президент подчеркнул, что наши народы и страны являются опорой друг для друга и в горе, и в радости. Так было и так будет всегда.

В сентябре 2023 года Азербайджан и Турция подписали Соглашение о сотрудничестве по строительству в турецкой провинции Кахраманмараш жилого массива. В этом замечательном квартале будет построено, точнее, уже построено более 70 жилых домов. На территории квартала скоро откроют двери школа, детский сад, центр культуры. То есть создан настоящий поселок со своей инфраструктурой, необходимой для нормальной жизни граждан. Ожидается, что сегодня, во вторую годовщину землетрясения, состоится жеребьевка среди первых жителей Азербайджанского квартала - пострадавших во время землетрясения кахраманмарашцев. Это, на мой взгляд, очень важное событие и очень символичное.

Напомню, что через месяц после землетрясения, в Анкаре по инициативе Президента Азербайджана прошел внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств, на котором было обсуждено, какую помощь могут оказать члены ОТГ турецкому народу. На форуме азербайджанский лидер еще раз подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни, и так будет и впредь.

Думаю, стоит коснуться и фактора тюркского братства в международной помощи турецкому народу. Все страны Организации тюркских государств оказали свою помощь, каждый по мере своих возможностей. На одном из брифингов Президент Эрдоган говорил о том, что Турция никогда не забудет помощь, оказанную братскими странами, в особенности Азербайджаном. И подчеркнул готовность Анкары в трудную минуту также незамедлительно помочь дружественным странам.

Тюркский мир объединился для оказания помощи и поддержки Турции в самые тяжелые для этой страны дни. С первых же дней землетрясения в охваченные бедствием районы Турции прибыли бригады спасателей из тюркских государств. Помимо Азербайджана, огромную помощь оказали Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, братская тюркскому миру Венгрия.

Взаимопомощь тюркских стран - это очень важный фактор силы. Мы видим, как нас сплачивают общие горести и общие радости. После Второй карабахской войны наши тюркские братья не только были рады нашей победе, но и оказали нашей стране практическую помощь. Практически все члены ОТГ так или иначе участвуют в восстановлении освобожденных территорий, реализуют там проекты. Так, Казахстан построил и передал в дар азербайджанскому народу Центр творческого развития детей имени Курмангазы, Кыргызстан уже приступил к проекту школьного здания в селе Хыдырлы вблизи Агдама, а в Джебраиле в прошлом году открыла двери школа, построенная Узбекистаном.

Это взаимодействие очень ценно для нас. Как ценна для Турции помощь, оказанная братскими странами.

Подводя итог, хотел бы еще раз вернуться к письму соболезнования Президента Азербайджана и процитировать следующие слова: "Уверен, что волей наших народов, связанных друг с другом неразрывными узами, наше единство и стратегический союз, выдержавшие испытание временем, будут жить вечно".

Не сомневаюсь, что так оно и будет.

Лейла Таривердиева