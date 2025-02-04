Азербайджан помог Кахраманмарашу разжечь заново очаг жизни

Автор: Лейла Таривердиева

6 февраля очередная годовщина катастрофического землетрясения, потрясшего два года назад несколько регионов Турции.

Жертвами землетрясения стали более 50 тысяч челок. Ущерб экономике Турции составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов. Это было одно из самых разрушительных землетрясений в истории страны, повлекшее за собой наибольшее количество жертв. Были практически полностью разрушены несколько провинций, сотни тысяч людей остались без крова.

Азербайджан был первым, кто пришел на помощь пострадавшей от стихии братской стране. В Турцию были направлены около 700 профессиональных спасателей, оснащенных самым современным оборудованием. Кроме того, в пострадавших городах работали и азербайджанские волонтеры. Наша молодежь более 20 дней провела в палаточных лагерях в Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье, оказывая помощь пострадавшим от стихийного бедствия, помогая в разгрузке и сортировке гуманитарной помощи и так далее.

"Как Турция находится рядом с Азербайджаном в хорошие и скорбные дни, так и мы всегда рядом и впредь будем рядом с Турцией", - говорилось год назад в письме Президента Ильхама Алиева главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной землетрясения.

Глава государства отметил, что "с первых минут после известия о землетрясении, не дожидаясь никакого призыва о помощи, азербайджанский народ и государство мобилизовали все возможности для выполнения своего братского долга. Наши спасатели, врачи и волонтеры, привлеченные к работам по ликвидации последствий мощного землетрясения и поисково-спасательным операциям, с большой храбростью, упорством и самоотверженностью действовали плечом к плечу со своими турецкими коллегами. Наряду с государственными и частными структурами, каждый наш соотечественник, от мала до велика, не жалел усилий для того, чтобы стать поддержкой и моральной опорой пострадавшим от землетрясения".

Это не просто слова. Мы все помним, какие эмоции охватили азербайджанское общество в те дни, помним, как люди несли последнее в пункты сбора гуманитарной помощи. О той поддержке азербайджанского народа в Турции помнят до сих пор.

А скоро в городе Кахраманмараш, по которому пришелся основной удар стихии, появится Азербайджанский квартал. Фундамент жилого массива был заложен в конце апреля 2023 года с участием президентов двух стран. Как сообщают турецкие СМИ, работы практически завершены. В соцсетях демонстрируются кадры из построенных для кахраманмарашцев прекрасных домов, оснащенных всем необходимым для жизни. И главное - эти дома имеют повышенную сейсмоустойчивость. Этому вопросу придается особое значение, при строительстве используются качественные материалы

Реализуется проект на основе Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве в турецкой провинции Кахраманмараш жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра, подписанного в сентябре 2023 года. Исполнителем работ по линии азербайджанского правительства выступает Государственное агентство жилищного строительства (MİDA). Турецкая часть проекта поручена Государственному управлению жилищного строительства (TOKİ).

Согласно проекту, квартал состоит из жилых домов, начальной школы и детского сада, а также культурного центра. В жилом квартале будет построен 71 жилой дом. В этих зданиях будут располагаться 1 323 двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Для того, чтобы поддержать жителей квартала, на территории будут сданы 799 нежилых (торговых) объектов. Начальная школа, согласно проекту, рассчитана на 300 ученических мест, детский сад - на 60 мест. Азербайджанская сторона обеспечит эти объекты всем необходимым оборудованием. Азербайджан выделил на реализацию проекта 105 миллионов долларов.

Как сообщают СМИ, жеребьевка среди первых жителей Азербайджанского квартала состоится во вторую годовщину землетрясения - 6 февраля. Большинство квартир уже полностью готовы и даже оснащены бытовой техникой. Как сказал журналистам Губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Унлюэр, "это не просто дома, это новый очаг жизни, который станет символом дружбы наших народов".

Азербайджан помог братскому турецкому народу возродить этот очаг жизни. Память о разрушительном землетрясении, о тысячах потерянных жизней и сломанных судеб, конечно, останется в памяти турецкого народа навсегда. Но, как сказал Президент Эрдоган, это и начало нового этапа. "Мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной страной в мире к стихийным бедствиям, страной с самым быстрым и эффективным реагированием на стихийные бедствия", - сказал турецкий лидер.

В любом случае, турецкий народ должен знать, что Азербайджан всегда рядом.