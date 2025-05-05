Чьи бы коровы мычали: как и кем измеряется "свобода слова"

Автор: Акпер Гасанов

Армения, занявшая 34-ое место в ряду 180 стран в рейтинге Всемирного индекса свободы прессы 2025 года, опубликованном организацией "Репортеры без границ", продолжает регистрировать прогресс.

Об этом написал в своем микроблоге в Х Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. На этом он не остановился и сделал еще одно вполне ожидаемое заявление.

"Она утвердилась как оазис свободы в регионе. Поддерживая Армению, мы поддерживаем демократию, которая разделяет наши ценности", - отметил Декотиньи.

Сразу замечу, что данный месье запятнал себя таким количеством далеких от реальности, антиазербайджанских заявлений, что любое его умозаключение нужно рассматривать в качестве дежурных дифирамбов в адрес официального Еревана, не более того.

Да, Франция была, есть и будет сторонницей и защитницей Армении. Франция играла эту роль и в период, когда Армения держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана, когда на захваченных азербайджанских землях имел место варварский грабеж наших природных ресурсов. В ходе 44-дневной войны, после нее и по окончании однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, Франция также занимала одностороннюю, необъективную позицию, выгораживая государство-оккупант.

Да, Франция игнорировала международное право и принцип территориальной целостности государств, она "забыла" про четыре резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, в которых содержалось требование о выводе армянских оккупационных сил с оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. То есть, официальный Париж сам игнорировал сложившиеся правила поведения. Все это привело к тому, что любые заявления представителя официального Парижа не стоят и евро ломанного в глазах среднестатистического азербайджанца и любого нейтрального, объективного наблюдателя.

Идем далее. Организации вроде "Репортеров без границ" (Reporters Without Borders, RSF) и Freedom House претендуют на то, чтобы называться авторитетами в сфере оценки свободы слова и прав человека. Однако за внешней объективностью этих структур всё чаще просматриваются политические мотивы, двойные стандарты и, порой, откровенно ложные оценки. Приведу конкретные примеры.

Так, в 2022 году Украина была отнесена Freedom House к категории "частично свободных" стран, несмотря на широкомасштабную войну, введение военного положения и приостановку деятельности ряда оппозиционных партий и СМИ. При этом Венгрия и Польша, где выборы проходят стабильно и нет вооружённого конфликта, оказались в менее благоприятных категориях.

Очевидно, что все дело в политической близости тех или иных государств к Западу. Freedom House финансируется, в том числе, правительственными структурами США, такими как Госдепартамент, Агентство по международному развитию (USAID) и Национальный фонд демократии (NED), что само по себе ставит под сомнение её нейтральность. Совсем недавно была обнародована информация, которая способна повергнуть в шок.

USAID финансировало более 6 200 журналистов, поддерживало 707 медиаорганизаций и 279 неправительственных организаций, работающих в сфере медиа в Украине. Около 90% украинских медиа полагались на иностранное финансирование, причем более 80% получали средства от USAID. В 2025 году приостановка финансирования со стороны США поставила под угрозу существование многих независимых медиа в Украине, включая такие организации, как Slidstvo.Info и Hromadske Radio.

Вот вам и ответ на вопрос о том, кто и как "формирует" образ той или иной страны. Да, все это дело рук проплаченных пропагандистов. Пишу это, в том числе и потому, что в рейтингах организации "Репортеры без границ" Азербайджан неизменно оказывается в числе "наихудших", тогда как соседняя Армения - в числе прогрессивных. При этом в Азербайджане продолжают работать как государственные, так и частные СМИ, ведётся вещание на разных языках, а интернет остаётся открытым.

В Армении же, несмотря на "высокие" рейтинги "Репортеров без границ" фиксировались массовые задержания протестующих, нападения на журналистов. Эти факты не мешали организации ставить Еревану высокие оценки, видимо, за "прозападную риторику" правительства Пашиняна. И тут стоит напомнить, что USAID запустило пятилетнюю программу "Media Program in Armenia" с общим бюджетом в $15 миллионов, из которых $4 миллиона предназначены для предоставления грантов.

В рамках этой программы 63 медиаорганизации получили поддержку в виде тренингов, цифровой, юридической и психологической помощи, а 16 редакций получили гранты. Соответственно, приостановка финансирования USAID в 2025 году оказала серьезное влияние и на медиа-секторы Армении, которые дули в дудук своих спонсоров. Так что, резюмируя все вышесказанное, констатируем - все эти рейтинги свободы слова носят откровенно ангажированный, политизированный характер, не отражая реальность. Что до посла Франции в Армении, то он, желая похвалить РА, вполне может заявить, что эта страна достигла невиданного прогресса в плане многолетнего сохранения за собой статуса государства-тупика на Южном Кавказе.