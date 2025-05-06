Иран позитивно расценивает перспективы развития двусторонних отношений с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ с замминистра
Иран позитивно расценивает перспективы развития двусторонних отношений с Азербайджаном, что в свою очередь внесет вклад в этот процесс.
Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сказал руководитель Центра политических и международных исследований (IPIS) МИД Ирана, заместитель министра Саид Хатибзаде.
По его словам, был дан старт новому уровню отношений между Ираном и Азербайджаном.
"Мы стали свидетелями этого во время визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана. Обе страны являются сторонницами открытия новой страницы в отношениях", - сказал он.
Хатибзаде отметил, что Иран надеется, что после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроются новые перспективы регионального сотрудничества.
"Региональные и международные процессы могут создать возможности для развития отношений между Азербайджаном и Ираном в различных сферах", - добавил он.
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