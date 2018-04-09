Дом, который не строил Серж: наглость Саргсяна потрясла армян

Наверное, это ужасно - знать свою ужасную судьбу и не иметь возможности что-то в ней изменить.

То же самое испытывают сегодня граждане Армении. Они понимают, что диктатура карабахского клана во главе с Сержем Саргсяном неизбежна, и в то же время знают, чем это грозит стране и каждому ее жителю. Но ничего невозможно изменить и, думается, это не было возможным все последние десять лет.

Получив в результате протекции воровских авторитетов в лице Деда Хасана власть в Армении, "бледная поганка" Серж Саргсян присосался к ней всеми щупальцами. Тех, кто надеялся, что в результате конституционной реформы он ослабит хватку или выполнит обещание отказаться от власти, сегодня постигло горькое разочарование. Саргсян медленно, путем поправок в законы и каких-то непонятных правительственных решений сосредоточил в своих руках... пардон - щупальцах всю возможную власть. И не только власть. Уходя с поста президента, он ухитрился оставить за собой всю, недвижимость, льготы и преференции, подлежащие этой должности.

Например, правительственный особняк в престижном районе Еревана с огромны земельным участком. По идее, туда должен был въехать марионетка Армен Саркисян, но Сержику и его царственной супруге так понравилось там жить, что они решили оставить особняк за собой. Как и многое другое.

Дом, подаренный Сержу Саргсяну, еще долго будет обсуждаться. И не только потому, что это не дом, а очень большой и роскошный дворец. И даже не потому, что к дому прилагается земельный участок размером с три футбольных поля. Проблема в самом содержании, а отнюдь не физико-финансовых критериях, пишет армянское издание "Айкакан жаманак".

Дело в том, что Сержу Саргсяну подарен предоставленный ему служебный особняк. Особняк, принадлежащий не гражданину Сержу Саргсяну, а Сержу Саргсяну, занимающему пост. Не сегодня-завтра этот пост мог занять Погос Погосян - и особняк был бы предоставлен Погосу Погосяну. Десятилетиями именно в этом заключалось назначение "правительственных дач", как их называют в народе.

И вдруг - такое нарушение. Попробуем теоретически представить, что через две недели премьер-министром РА станет не Серж Саргсян, а, скажем, Погос Погосян. Как быть в таком случае? Нужно построить новый служебный особняк для нового премьера Погоса Погосяна в каком-нибудь "престижном" районе Еревана? Конечно. Потому что на "правительственных дачах" больше нет служебного особняка для нового премьера.

Сказать, что это вышло случайно, значит не представлять всей сущности Сержа Саргсяна и его безграничной жажды власти. Передача служебного дома ему в собственность - яркое проявление этой самой жажды. Причем делается это напоказ, по логике "Я буду до конца своей жизни". Именно на это и направлены все его действия за последние месяцы.

В частности, он решил, что президентская резиденция на Баграмяна 26 должна стать резиденцией премьера, и он не уйдет из этого здания и не переберется на площадь Республики, где будет находиться все новое правительство будущего премьера. А новому президенту выделен Дом приемов правительства, который как раз в прошлом году был включен в список приватизации. То есть Дом приемов правительства не собирались сделать резиденцией президента. Потом установил, что должно быть подразделение "аппарат правительства", которого раньше не было, и его создание тоже не планировалось. Серж Саргсян даже не может отказаться, скажем, от монополии помилования осужденных. Иначе говоря, отказ или уступка хотя бы одного из имеющихся у него рычагов власти - чуть ли не борьба не на жизнь, а на смерть, независимо от того, насколько влиятельным, сильным, существенным является этот рычаг... Словом, "ни пяди власти".

А любопытнее всего то, что Серж Саргсян стремится к безграничной власти без какой-либо ответственности. Одним из проявлений такого желания стал ответ из президентского аппарата на запрос "Айкакан жаманак". Мы поинтересовались, на каком основании служебный дом, расположенный на "правительственных дачах", был передан Сержу Саргсяну на правах собственности. "Решение о предоставлении вышеуказанной квартиры отставному президенту республики приняло Правительство РА, которое и правомочно отвечать на ваш вопрос об обоснованности принятого им решения", - сказано в ответе из президентского аппарата.

Можно подумать, Серж Саргсян сидел себе в своей служебной "квартире", и вдруг в к нему в дверь постучалось правительство, сказало: вот тебе дом и букет цветов! А Серж Саргсян такой: нет, что это вы делаете, не хочу... А правительство: нет, шеф джан, обижаешь, мы так решили, обосновали... Но это не совсем так. В третьем пункте постановления правительства о дарении "квартиры" Сержу Саргсяну есть такая фраза: "на основании его заявления". То есть "квартиру" Сержу Сагсяну предоставили в собственность на основании его же, Сержа Саргсяна, заявления. То есть заявителем был сам Серж Саргсян. И теперь, когда поднимается вопрос о том, как каком основании, почему именно эта "квартира", из президентского аппарата отвечают: это правительство решило, с него и спрашивайте.

И это станет "изюминкой" правления Сержа Саргсяна на посту премьера. Во всем будут виноваты другие. Он ни за что не несет ответственности. У него будет столько власти, сколько пожелает, то есть - неограниченная власть, и столько ответственности, сколько сам он пожелает, то есть - совсем никакой ответственности. И ответ на этот вопрос, который кажется незначительным, в действительности является ярким доказательством именно такой перспективы. Вернее, одним из доказательств.

А самым выдающимся доказательством, конечно, станет процесс его выдвижения на пост премьера РА. Это настоящий фарс. В 2014 году он официально пообещал, что не претендует на пост премьера. И пообещал публично, видеозапись этого обещания и сейчас, в данный момент, есть на официальном сайте президентского аппарата. А теперь он нарушит это обещание. Но за нарушение обещания он не будет нести ответственность. К нему в "квартиру" снова постучат, но на этот раз - не правительство, а партия. Ну, как обычно, постучат в дверь, скажут: ты должен пойти и стать премьером, и вот тебе букет цветов. А Серж Саргсян опять такой: нет, что вы говорите, я же обещал... А партия: нет, шеф джан, обижаешь, мы так решили, обосновали, ты должен подчиниться решению партии, ты незаменим, ты наше солнце, ты наш блистательный... без тебя Армения погибнет, а вместе с ней - и весь мир...

Прибавить к мнению автора этой во всех отношениях шикарной статьи в "Айкакан жаманак" просто нечего.

Зульфугар Ибрагимов