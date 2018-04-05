В Ереване требуют облить руководство Армении кислотой

Матери военнослужащих, погибших в мирных условиях, не верят в семилетнюю программу по модернизации армии, в связи с которой накануне в министерстве обороны Армении было организовано обсуждение, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Серж Саргсян должен начать с самого себя. Все убийства в армии происходят с его легкой руки, все коррупционные проявления исходят с его стороны. По его программам ничего не изменится, поскольку власть остается неизменной, не меняется. Должа измениться система. Серж Саргсян со своей стаей должен уйти, должно прийти новое поколение", - сказала Нана Мурадян.

С ней согласны и другие осиротевшие родители: "Я тоже не верю. Рыба гниет с головы. Нужно отрубить голову Баграмяна 26, чтобы в этой стране что-то изменилось. Нужно их повыдергивать с корнем, привести на площадь и облить кислотой, сжечь. Вот тогда что-то изменится. А не то в условиях существования этих олигархов никакой надежды нет".