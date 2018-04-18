Диаспора: первый полицейский, перешедший в Ереване на сторону народа, получит $10 тысяч

"Наши соотечественники за рубежом готовят акцию. Заняты сбором средств. Когда соберется первый миллион, акция начнется".

Как передает Day.Az со ссылкой на armtimes.com, об этом на своей странице в фейсбук написал пользователь Ара Нерсисян. "Первый полицейский, перешедший на сторону народа, получит 10 000 долларов, остальные - по две", - сообщает он.

Напомним, что неделю назад Никол Пашинян с единомышленниками организовали акцию гражданского неповиновения, направленную против третьего срока Сержа Саргсяна. Акция проводится в разных районах столицы и разных городах республики, охватывая с каждым днем все больше людей.