В Азербайджане могут запретить спонсорство со стороны этих производителей

В пятницу состоялось заседание комитета по правам человека Милли Меджлисf (парламента) Азербайджана, на котором обсуждались годовой отчет омбудсмена и изменения в законы "О СМИ" и "Об авторском праве и смежных правах". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В изменениях, предлагаемых в закон "О СМИ", в СМИ спонсорами не могут выступать лица, занимающиеся производством или продажей товаров, реклама которых запрещена законом "О рекламе" (статья 21.1.1).

Размещение торгового знака рекламодателей, названия и лого спонсора в объявлениях, публикуемых в периодических печатных изданиях, считается рекламой.

Также статью 1.3 закона предлагается дополнить частью шесть, согласно которой спонсорская реклама распространяется в соответствии с законом о рекламе. Также в статью 45 предлагается добавить часть семь: "Несправедливая, неточная и скрытая реклама опровергается с учетом требований закона "О рекламе".

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