Блогерша показала способ очистить белую обувь и вызвала споры в сети

Популярная блогерша Рейна Монтальво показала необычный способ очистить белую обувь и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, передает Day.Az.

Пользовательница сети опубликовала ролик, в котором рассказала, что избавляется от грязи на светлых кроссовках с помощью моющего аппарата высокого давления на автомобильной мойке. На размещенных кадрах она направляет шланг на белую обувь New Balance и очищает ткань мощной струей воды. "Работайте умно, а не усердно", - отметила юзерша в публикации.

Зрители неоднозначно отнеслись к лайфхаку Монтальво, о чем написали в многочисленных комментариях. Некоторые назвали ее совет гениальным, а другие в ответ посоветовали просто стирать обувь в машинке. "Таким образом можно легко испортить кроссовки. Просто отправь их в стиралку", "Какой бред", "Идиотский и неэкономичный способ", - писали они.

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