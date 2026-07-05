https://news.day.az/popularblog/1846069.html Парижский вояж Наджибы - ФОТО Азербайджанский блогер Наджиба отдыхает в Париже. Как передает Day.Az, блогер опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, передающих атмосферу французской столицы.
Парижский вояж Наджибы - ФОТО
Азербайджанский блогер Наджиба отдыхает в Париже.
Как передает Day.Az, блогер опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, передающих атмосферу французской столицы.
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