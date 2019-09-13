15 сентября во Франкфурте пройдет премьера романтической комедии "Жара" с участием Эмина Агаларова и Яны Чуриковой. Затем картина будет представлена в 40 кинотеатрах Германии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на официальную страницу музыканта.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - "хедлайнер" "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главным ролям в клипах народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) на песни "Невероятная" и "Wicked Game". В фильме Дашу в Баку вместе с другими звездными участниками фестиваля ждет множество приключений.

Генеральный продюсер фильма - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов. Производство - TeamFilms, креативный продюсер и автор сценария - Фуад Ибрагимбеков, автор идеи проекта и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дуня Лисова, оператор-постановщик - Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко.

Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля "Жара", состоявшегося в июле 2018 года в Баку. В главных ролях: Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Магомед Муртазаалиев, Сергей Чирков, Дмитрий Лысенков, Антон Лапенко, Николай Шрайбер. С азербайджанской стороны в фильме снялись Фуад Османов, Гюнешь Мехтизаде, Эмиль Аббасов, Джаваншир Хадыев, Ярослав Трифонов, Юлия Гейдарова и другие. В съемках приняли участие артисты российского шоу-бизнеса: EMIN, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Лолита, Глюк'oza, Александр Маршал, Юлия Барановская и другие.

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