Певица Анна Семенович рассказала, что перенесла операцию по уменьшению груди. Ей пришлось пойти на этот шаг, так как она страдает генетическим заболеванием - гигантомастией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О своем недуге певица узнала во время обследования у маммолога, передает РИА Новости. Гигантомастия - аномальный рост молочных желез. Ее диагностируют, если каждая молочная железа у женщины весит два с половиной килограмма, рассказала Семенович. При этом грудь постоянно растет.